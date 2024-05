O clima continua de guerra no PL. O Tenente Portela conseguiu tumultuar ainda mais o ambiente dentro do partido com o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande. A iniciativa de Portela abalou a estrutura das conversas de Bolsonaro para construção de aliança dos partidos da direita na Capital. Portela teria declarado a sua pré-candidatura com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso provocou reboliço no PL e deixou Portela isolado.

Descobriu-se depois que Portela agiu sozinho sem o conhecimento de Bolsonaro. Tudo não passou de conversa fiada para ganhar protagonismo político. Nos bastidores, algumas lideranças fizeram chegar a Bolsonaro no hospital, em São Paulo, a confusão armada pelo Tenente Portela. A reação do ex-presidente foi de reprovação. Ele teria mandado recado a Portela para "baixar a bola".

Uma liderança de expressão no PL comentou que "não colou" o plano do Tenente Portela. Em vez de unir a direita, como era o seu propósito, acabou mostrando uma crise aguda no partido.

Bolsonaro deverá se reunir com a cúpula do PL em Mato Grosso do Sul para retomar as conversas das eleições em Campo Grande e Dourados. Ele suspendeu agenda dos dias 14 e 15 deste mês em Dourados por causa da sua internação para tratamento de erisipela na perna.

Confira a coluna Política em Destaque desta sexta-feira (17) na íntegra:

