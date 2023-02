Convocação de aprovados nos Processos Seletivos Simplificados Estaduais

Já foram publicadas as convocações dos candidatos classificados nos Processos Seletivos Simplificados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado.

No processo seletivo simplificado SAD/SES/PNAISP-AGEPEN/2023 foi divulgada a convocação dos candidatos, assim como a relação de homologação e classificação. Não houveram recursos relativos aos resultados preliminares.

Para contratação, os aprovados devem se apresentar no dia 15 de fevereiro, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, parte da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. do Poeta, s/n, Bloco VII, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os horários para atendimento são das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00.

Informações sobre os editais, nomes dos candidatos, funções, classificação, número de inscrição, local de apresentação dos documentos e informações gerais sobre as convocações estão disponíveis entre as páginas 78 a 85 da edição n. 11.073 do Diário Oficial do Estado.

*Com informações de Governo do Estado