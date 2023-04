Convocação de médicos aprovados para o HRMS

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) e a Fundação Serviços de Saúde (Funsau) divulgaram o resultado final do processo seletivo do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para a contratação de médicos pediatras. Publicação foi feita no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13).

Com o adiantamento do cronograma da seleção, quatro etapas já foram: publicação dos resultados dos recursos relativos às solicitações de inscrição e à avalição curricular, publicação dos resultados definitivos das solicitações de inscrição e da avalição curricular, publicação do resultado final e homologação do processo seletivo simplificado e a publicação da convocação dos candidatos aprovados.

Os médicos aprovados têm até esta sexta-feira (14) para a apresentarem documentos e comprovação de requisitos necessários para a contratação na Coordenadoria de Gestão do Trabalho - Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, bairro Aero Rancho Setor IV; das 8:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30.

Todas as informações constam no edital.

*Com informações do Governo do Estado