Cooperação entre polícias é estratégia para enfrentar o crime, afirma novo superintendente da PF MS

Em entrevista exclusiva à rádio CBN CG, o novo superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo falou sobre o enfrentamento ao crime organizado, ambiental, do colarinho branco, fraudes financeiras, entre outros no estado.

Ele que está na função a poucos dias, em substituição a Agnaldo Mendonça Alves - que assumiu a função de adido policial federal na embaixada do Brasil em Assunção, no Paraguai - disse que aposta na cooperação entre as polícias para combater os crimes.

O acordo foi firmado no final do ano passado. Policiais federais, civis, penais, militares e rodoviários federais devem trabalhar juntos no estado.

Acompanhe a entrevista completa realizada pela jornalista Lígia Sabka: