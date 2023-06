Cooperativa de crédito amplia agências e chegará à Campo Grande e Três Lagoas

O desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul tem atraído investidores em diversas áreas. Um deles é o Sistema Cresol, uma coooperativa de crédito que tem nove agências no interior do Estado e, até o final do ano, a expectativa é chegar a 12 unidades, inclusive na Capital.

A cooperativa nasceu no sul do país na década de 90 e atualmente reúne mais de 800 mil cooperados em 19 estados brasileiros, se destacando como uma das principais cooperativas financeiras do país.



O diretor da Cresol para a região Centro-Sul (MS e RS), Mauri Picoli, participou nesta quarta-feira (7) do Jornal CBN Campo Grande, onde falou sobre a expansão da cooperativa em Mato Grosso do Sul, o apoio ao agronegócio e a abertura de vagas no mercado de trabalho.

Assista abaixo a íntegra da entrevista:

