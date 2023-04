Cooperativa de crédito projeta R$ 100 milhões em contratos na Showtec 2023

O uso de tecnologias sustentáveis no campo, como o controle biológico de infestações nas lavouras e a implantação de energia solar, tem liderado os pedidos de financiamentos do agronegócio em Mato Grosso do Sul. A avaliação é da Sicredi Pantanal que tem uma linha especial de crédito nesta área, o Crédito Verde Sicredi.

No próximo mês, com a realização de mais um Showtec, a feira agropecuária de Maracaju, a expectativa da cooperativa de crédito, criada há mais de 30 anos no município para atender às necessidades do setor agropecuário, é atingir pelo menos R$ 100 milhões em contratos durante os três dias do evento. Serão disponibilizadas linhas de crédito para despesas de custeio, investimento, comercialização e industrialização.

Assista abaixo à entrevista na íntegra do diretor-executivo do Sicredi Pantanal/MS, Adauto Valente, durante o Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (19):

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SHOWTEC

O Showtec 2023, promovido pela Fundação MS, está na 26ª edição e será realizado entre os dias 23 e 27 de maio, na cidade de Maracaju-MS, para unir as mais recentes e relevantes tecnologias e informações para o agronegócio. O evento reúne pesquisadores, produtores rurais e agentes do agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste.

Toda a programação do Showtec 2023 é gratuita e aberta ao público, com transmissão pelo canal do youtube da Fundação MS.

A Fundação MS tem 13 unidades de pesquisa e influencia 1.800.000 hectares em Mato Grosso do Sul.