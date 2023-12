Cooperativa de Crédito Uniprime Pioneira inaugura nova agência em Campo Grande

A cooperativa de crédito Uniprime volta para a capital Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o diferencial da singular Pioneira: sólida na atuação, prime no relacionamento. A nova agência foi inaugurada no dia 7 de dezembro e está localizada em um dos pontos mais estratégicos da cidade, na avenida Afonso Pena, 4496. O evento contou com a presença da diretoria executiva da Uniprime Pioneira, colaboradores da cidade, autoridades do poder público, empresários, representantes de classe e imprensa. Esta é a 17ª agência da Cooperativa no Brasil e a 3ª no Estado.

A Uniprime chega para ser parte dos sonhos e das conquistas do povo sul-mato-grossense, que contará com vasta gama de produtos e serviços e atendimento diferenciado. O presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, revelou a satisfação e o orgulho de inaugurar mais uma agência em Mato Grosso do Sul, reforçando ainda mais a presença da marca no Estado. “Há 27 anos ajudei a fundar a Singular Uniprime, em Toledo, no Paraná, que hoje orgulhosamente abre essa agência. Há muito espaço para o cooperativismo de crédito, nosso foco inicial sempre foram cidades punjantes e são poucas as que têm esse nível de promessa de desenvolvimento que tem Campo Grande”, frisou.

Inauguração da nova unidade Uniprime em Campo Grande

O presidente comentou, ainda, sobre como a cooperativa pode contribuir para o desenvolvimento da cidade e região. “Campo Grande é moderna, bonita e tem um dos melhores IDHs entre as capitais brasileiras. Temos um compromisso moral e sabemos que podemos contribuir muito com o desenvolvimento dessa comunidade. Por isso, já agradecemos a acolhida excepcional que tivemos com a inauguração de nossa mais nova agência”, complementou.

Cooperativismo forte

A unidade passa a integrar uma instituição com 27 anos de história, avaliada internacionalmente com excelente classificação de risco de crédito, mais de 12.500 cooperados residentes nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, R$ 680 milhões em ativos totais e R$ 660 milhões em recursos totais. “Não há por que uma cooperativa entrar em um setor da economia se não for para apresentar um grande diferencial para a sociedade e, quanto a isso, estamos absolutamente tranquilos. Na nossa trajetória, sempre tivemos o cooperado como agente principal e criamos uma estrutura que permitisse exercer a verdadeira filosofia do cooperativismo, mostrar nosso crescimento, o alto nível de satisfação - demonstrado por pesquisas internacionalmente reconhecidas -, relacionamento prime, procurando auscultar as necessidades do cooperado. Essa é a nossa Uniprime Pioneira”, justificou Dr. Orley.

O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Ramos Régis, manifestou sua satisfação com o retorno da marca Uniprime em Campo Grande. “É muito importante que as comunidades estejam cada vez mais abastecidas com serviços e produtos das cooperativas. Isso faz com que o modelo seja cada vez mais reconhecido. A cooperação, a união, a distribuição da riqueza e a educação financeira são premissas das cooperativas e a chegada da Uniprime fortalece o cooperativismo em Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Ampla e personalizada

Localizada em ponto de grande visibilidade da cidade, na avenida Afonso Pena, a sala de 550 m² foi totalmente remodelada para atender o conceito Uniprime: segurança, modernidade e conforto. O espaço contempla um hall, recepção, sala de espera, sala de reuniões, atendimento de negócios, atendimento dos caixas reservado e área de apoio. Na decoração, áreas verdes, iluminação indireta e uma pintura artística com referência na fauna e flora do Estado, completam o ambiente acolhedor e propício para bons negócios.

A frente da agência está o gerente Rodrigo Giacomelli, que faz o convite para o público conhecer a nova agência da Uniprime. “Os cooperados irão encontrar aqui um atendimento de excelência, pautado na solidez, no relacionamento prime e na essência do cooperativismo”, garantiu.