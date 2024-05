Cooperativismo de MS completa 45 anos com integração de setores como saúde, crédito e agronegócio

Cooperar é construir em união e um pequeno negócio ou projeto criado por meio da parceria mútua é o que define o cooperativismo. Em Mato Grosso do Sul, o cooperativismo é representado pelo Sistema OCB/MS, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul, entidade que está completando 45 anos no estado.

Para o produtor rural Celso Vilani, cooperado há quase 40 anos em Maracaju no Centro-Oeste, o cooperativismo é necessário para contribuir, principalmente, quem inicia na atividade agrícola. "Sem o cooperativismo o produtor não vai para frente e tem nos ajudado muito a produzir alimentos para alimentar o mundo", destacou.

Continue Lendo...

De acordo com a OCB/MS, o Mato Grosso do Sul possui atualmente em torno de 126 cooperativas registradas, nos segmentos de saúde, transporte, crédito, infraestrutura e agronegócio, é justamente o agro um dos grandes impulsos do cooperativismo no estado. Já são pelo menos 450 mil cooperados, gerando mais de 12 mil empregos, o que representa cerca de 10% do PIB estadual.

Para o secretário de estado da Semadesc, Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul passa por uma grande transformação com a vinda de grandes cooperativas, apesar daquelas já instaladas como Unimed, Sicredi, Sicoob e outras, porém, é a vinda de cooperativas como a Coamo e a Autora do Paraná e de Santa Catarina que gera ainda mais empregos e renda por meio do cooperativismo.

E esse desenvolvimento por meio do agronegócio é reflexo também de grupos da agroindústria seja da cadeia de celulose, da soja, da cana e outros, que têm impulsionado o crescimento socioeconômico de muitos municípios do estado e devolvendo para estes municípios os investimentos aplicados, é o que frisou o presidente da OCB/MS, Celso Ramos Régis. "A melhor forma de organização da sociedade é através do sistema cooperativista, visto as suas virtudes de distribuição de renda, promover o desenvolvimento local nas comunidades. E estamos muito felizes pelos 45 anos do Sistema OCB/MS com cooperativas que fazem a diferença na vida das pessoas", enfatizou Ramos.