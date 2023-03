Copa Brasil de Paracanoagem leva disputas eletrizantes ao Parque das Nações Indígenas

Foram dois dias agitados no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, com a realização da primeira etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, contando com mais de 70 atletas na água. Grandes nomes da modalidade marcaram presença, com disputas eletrizantes, valendo vaga ao Mundial e Copa do Mundo de Paracanoagem. O evento foi organizado pela CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) e teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A prova de destaque foi na classe VL2 masculino, entre o campeão paralímpico sul-mato-grossense Fernando Rufino (CRA) e o campeão mundial Igor Tofalini (ICL), representando o Paraná. Depois de muita emoção, o paranaense levou a melhor sobre Cowboy de Aço. A final da classe teve seis canoístas na água. Rufino saiu na frente, mas nos metros finais foi superado por Tofalini, que chegou à marca 49s090. Esta é a terceira disputa direta da dupla em finais, que se enfrentaram também no Pan-Americano e Mundial.

Finalizando o percurso de 200 metros na canoa com a marca de 50s080, a menos de um segundo de diferença de Tofalini, Fernando Rufino, atual campeão paralímpico na VL2, quer virar o jogo até a Olimpíada de Paris02024. Já no caiaque, pela disputa da classe KL2, o peão pantaneiro está mais tranquilo, fechando a prova com o tempo de 43s010 e ficou com o ouro. A prata foi para Uilian Ferreira Mendes (IBRES) e o bronze com Flavio Reitz (ANI).

Foram dois dias de disputa, no sábado (18) e no domingo (19), com o total de 30 provas nas categorias KL1, KL2, KL3 (caiaque), VL1, VL2, VL3 (embarcação Va’a – canoa havaiana), KLT1 e KLT2 (caiaque), nos gêneros feminino e masculino.

De acordo com a CBCa, nos próximos dias será divulgada a lista dos atletas que irão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Paracanoagem e na Copa do Mundo será constituída a partir de resultados obtidos na Copa Brasil de Paracanoagem. A Copa do Mundo acontecerá em Poznán (Polônia), entre os dias 26 e 28 de maio, e o Mundial será realizado em Duisburg (Alemanha), de 23 a 27 de agosto.

Confira todos os resultados da Copa Brasil de Paracanoagem clicando aqui.

*Com informações da Fundesporte