Copa Moura de Judô reúne quase 600 talentosos atletas no Tatame

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande, recebeu a Copa Moura de Judô. A tradicional competição do calendário estadual da modalidade chegou à 19ª edição e contou com a participação de 581 judocas (231 no feminino e 350 no masculino), de 35 clubes, promovendo o encontro de talentos no tatame.

Realizado pela Associação Desportiva Moura, o evento teve organização da FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

As disputas aconteceram nas classes judoquinha (crianças de quatro a oito anos), sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e dangai, nas categorias de peso superligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

Continue Lendo...

Na classificação geral, as equipes da capital subiram ao pódio. A Associação Desportiva Moura foi campeã, com 76 medalhas, sendo 26 de ouro, 22 pratas e 28 bronzes. A equipe anfitriã foi a que mais levou atletas ao tatame do Guanandizão, totalizando 108. O vice ficou com o Judô Clube Rocha/Rádio Clube, ao chegar a 37 conquistas (18 ouros, 11 pratas e oito bronzes), com 41 judocas em ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Associação Atlética Judô Futuro completou o pódio, com 35 medalhas faturadas (17 de ouro, sete de prata e 11 de bronze). O clube campo-grandense foi representado por 52 atletas, segunda maior delegação da Copa.

Entre as cinco primeiras colocadas ficou o projeto social da FJMS Banzai/Nicô Judô, que assegurou 14 medalhas na competição (cinco de ouro, cinco de prata e quatro de bronze). O sensei Nicodemos Filgueiras Junior, de Ponta Porã, destacou a boa participação da equipe apesar do pouco número de integrantes.

“Cumpriu as expectativas. E o fato de poder vir de Ponta Porã, a gente tem uma limitação do número de atletas para participar, por causa do transporte, a gente só tem um micro-ônibus, então você participar com cerca de 22 atletas e ter um resultado tão bom como esse nos deixa muito felizes. Nos mostra que a gente realmente retomou o caminho certo e espera no próximo ano, em 2024, estar sempre entre os primeiros colocados”.

O judoca Marcos Silva também teve bom desempenho na competição. O jovem atleta foi campeão em três classes etárias (sub-18, sub-21 e sênior), na categoria até 60 kg. “Foi um campeonato muito bom, fiz ótimas lutas, sempre concentrado para não errar, e acho que isso que me fez conseguir as medalhas em três categorias diferentes”, relatou o atleta. A partir de agora, o judoca se prepara para a Seletiva Nacional da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, em São Paulo (SP).

*Com informações da Fundesporte