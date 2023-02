Copa Primeira Hora de boxe abre temporada da modalidade aqui no MS

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, foi palco do primeiro evento de boxe de Mato Grosso do Sul em 2023. A 24ªedição da Copa Primeira Hora de Boxe reuniu atletas iniciantes, quem já fez até três lutas e atletas de nível intermediário, quem já fez entre quatro e cinco lutas.

Foram 96 boxeadores de 13 municípios do estado: Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Laguna Carapã, Maracaju, Ponta Porã, Rochedo, Sidrolândia e Três Lagoas. O campeonato também contou com atletas convidados de Cuiabá, Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Puerto Quijarro (Bolívia).

O paraguaio, Arturo Larrea, foi um dos atletas convidados para a competição. Com 17 anos, Arturo foi campeão da categoria até 75kg. “Me sinto muito satisfeito de lutar com outros talentos e provar que sou vitorioso”, frisou o boxeador.

Arturo e sua equipe. Foto: Fernando De Carvalho

Arturo tinha em seu corner, Luís Cândia, ex-campeão nacional de boxe no Paraguai, e que representou seu país o pan-americano de 1995. Cândia conta que é uma felicidade enorme ver seu atleta conquistando a medalha de ouro em outro país. “Para mim é uma satisfação trabalhar com jovens e passar meu conhecimento para eles, fazendo-os que sejam um orgulho para a família, para a sociedade e para o país”.

Inspiração para Arthur Tadeu, campeão da categoria até 63,5kg Juvenil, o treinador da academia Antom Fight e tricampeão do circuito MS de boxe, Igor Arguelo, destaca a evolução da arte nobre aqui no estado. “Desde quando comecei até agora é muita evolução. Nós que lutamos lá fora sabemos que é muito difícil, mas voltamos a equiparar com os grandes do boxe nacional”.

O diretor presidente da Fundesporte, Herculano Borges, esteve presente no Guanandizão para acompanhar o campeonato. O diretor explicou que o esporte é um intrumento de inclusão e transformação social. Ele ainda afirmou que o governo é um facilitador no desenvolvimento dos esportes a nível estadual. “A questão estrutural nós participamos para facilitar o trabalho da Federação de Boxe. Então governo do estado, através da Fundesporte é um facilitador. Nós estamos devolvendo pra população parte dos seus impostos através do esporte”.