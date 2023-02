Copa Primeira Hora de boxe reunirá mais de 120 lutadores no Guanandizão

A tradicional Copa Primeira Hora de boxe chega à 24ª edição e abrirá a temporada estadual da modalidade no fim de semana, dias 25 e 26 de fevereiro. Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), as disputas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande, a partir das 9 horas de sábado (25).

Serão mais de 120 boxeadores de 13 municípios sul-mato-grossenses: Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Laguna Carapã, Maracaju, Ponta Porã, Rochedo, Sidrolândia e Três Lagoas, além de atletas convidados de Cuiabá (MT), Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Puerto Quijarro (Bolívia).

De acordo com a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul (FDBMS), a Copa será dividida em dois níveis de competidores: iniciante (para quem fez até três lutas) e intermediário (entre quatro e cinco combates no currículo). As lutas serão nas classes cadete, juvenil e elite.

A competição é responsável por revelar grandes atletas do boxe sul-mato-grossense, que já despontam no cenário nacional, como Paulo Coene e Luis Cláudio, o “Punhos de Aço”. Ambos são campeões brasileiros e com vasto cartel de lutas.

A programação de combates é composta por três sessões. A primeira será no sábado (25), das 9h10 às 14h30, e a segunda, das 17h30 às 23 horas. No domingo (26) acontece a terceira e última, a partir das 9h30 e com previsão de término às 14h30. Para assistir às lutas no Guanandizão, basta levar três quilos de alimento não-perecível. Os mantimentos serão doados a entidades filantrópicas.

*Com informações da Fundesporte