Coral do TJMS promete encantar público com Cantata de Natal

O Coral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) se apresenta nesta sexta-feira (1º), às 18 horas, na rampa de acesso da Avenida Mato Grosso, no Palácio da Justiça, em Campo Grande. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

O repertório da Cantata de Natal inclui 14 peças, entre obras instrumentais e vocais. Haverá um septeto de cordas, um quinteto de metais (instrumentos de sopro) e uma camerata de instrumentos acompanhando os coralistas.

Os solos serão interpretados pela cantora Alice Cunha. Os arranjos são do maestro Nillo Cunha.

A apresentação também marca o acendimento das luzes de Natal do Palácio da Justiça.

Sobre o Coral do TJMS

O Coral do TJMS foi criado em 1989 e reúne servidores ativos, aposentados e estagiários do Poder Judiciário. O grupo já se apresentou em festivais de música de todo o país e é considerado um dos mais importantes coros do Mato Grosso do Sul.

*Com informações do TJMS