Corpo clinico do Hospital de Câncer de Campo Grande anuncia paralisação dos atendimentos

O corpo clinico do Hospital de Câncer de Campo Grande anunciou paralisação dos atendimentos na tarde desta quarta-feir



A classe já havia anunciado greve no dia 18 de janeiro deste ano, que acabou sendo adiada por 30 dias para que as reivindicações fossem atendidas, contudo até o término do prazo não houver negociações.



De acordo com o documento encaminhado á diretoria do hospital, a classe aguarda o cumprimento integral dos seguintes pontos:

- Regularização dos pagamentos e contratos dos integrantes do corpo clinico

- E a regularização dos serviços de patologia e exames de imagem.

Desde ontem estão sendo realizados apenas atendimentos de urgência e emergência no pronto socorro do hospital, cirurgias de urgências e emergências, atendimentos de UTI e os tratamentos nos setores de quimioterapia, radioterapia hormonioterapia já em andamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a classe, para que os atendimentos sejam normalizados dependem de um ajuste emergencial na ordem de 770 mil ao mês, cujo estudo de revisão foi apresentado às autoridades públicas de saúde do município e estado em janeiro e até então não foram atendidos.

Os médicos anunciaram que só normalizarão os atendimentos quando os recursos forem efetivamente liberados.

O hospital do câncer de campo grande é uma instituição filantrópica, que atende 99% dos pacientes oriundos do SUS e que realiza 70% dos atendimentos oncológicos de todo o Estado. Só em 2022 foram realizados mais de 180 mil procedimentos como cirurgias, quimio e radio terapias, além de consultas e atendimentos de emergência.