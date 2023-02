Corpo de Bombeiros atende mais de 1,1 mil ocorrências durante o Feriadão

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul atendeu 1.129 ocorrências durante o período de Carnaval neste ano. O trabalho foi focado em ações preventivas em locais onde ocorreram festividades, como Corumbá, por exemplo.

Contudo, também houve atenção aos atendimentos a ocorrências de alagamento e outros no Estado. A corporação reforçou o efetivo para atender às demandas, diminuindo assim o tempo de resposta - chegada ao local - das ocorrências.

Foram registradas ocorrências devido às chuvas e, em Ponta Porã, na sexta-feira (17), houve alagamentos em vários pontos da cidade. Foi necessário o empenho de 15 militares para atendimentos durante toda a madrugada.

O comandante-geral dos Bombeiros, coronel Frederico Reis Pouso Salas, avalia como positivo os trabalhos realizados pelos bombeiros militares. "De uma forma geral, as ocorrências que surgiram foram dentro do esperado neste período", frisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o comandante, a corporação está priorizando cada vez mais ampliar as ações preventivas em todo o Mato Grosso do Sul.

* Com informações de Comunicação Corpo de Bombeiros