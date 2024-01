Corregedoria da Polícia Civil investigará ação que resultou em moradora baleada

Uma ação da Polícia Civil no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, na tarde de de segunda-feira (29), terminou com uma jovem de 18 anos ferida por um tiro ricocheteado. A vítima, que não tinha relação com a ação policial, passa bem porém continua internada para a realização de uma cirurgia. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do incidente.

A operação, realizada pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região conhecida como "Minicracolândia", de acordo com o delegado titular, Hoffman D’Ávila.

Segundo o também delegado da Denar André Mendonça, que estava na operação, um dos policiais se aproximou de um beco onde os suspeitos estavam escondidos. Ao se identificar e dar ordem de parada, os suspeitos correram em sua direção, um deles com uma faca na mão.

“Ele se identificou como policial, sacou a arma de fogo, deu ordem de parada, deu comando de abordagem e não foi atendido pelos suspeitos. Eles estavam correndo para cima dele. Ele percebeu que um deles estava com uma faca na mão, então ele se viu obrigado a dar um disparo de advertência. A bala ricocheteou em um muro e atingiu a jovem, que estava a cerca de 100 metros de distância", afirmou o delegado.

A Polícia Civil se prontificou a prestar todo o apoio à vítima. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil está investigando o caso e apurando as responsabilidades.