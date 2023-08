Corrida do Pantanal: começam os preparativos para o evento

A equipe de coordenação da Corrida do Pantanal recebeu representantes de instituições parceiras para a primeira reunião técnica do evento, que será realizado no dia 8 de outubro em Campo Grande e contará com 20 mil participantes. Inscrições já foram encerradas.

O encontro, realizado na última sexta-feira (28) no Edifício Casa da Indústria, contou com a participação de representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Comando Militar do Oeste (CMO), Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Faculdade Anhanguera, Unigran e UCDB.

Foram apresentados os números da edição 2022 e os desafios para este ano. A equipe de coordenação destacou que, além do lado esportivo, a Corrida do Pantanal traz um cunho social, por permitir às pessoas participarem gratuitamente de um evento grandioso e que oferece alternativas de lazer e qualidade de vida.

De acordo com a organização da prova, estão previstos mais de 50 pontos de interdição ao longo de ruas e avenidas do centro da cidade e da região do Parque das Nações Indígenas e do Parque dos Poderes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gerente de fiscalização de trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Carlos Guarini, detalhou como será a operação para garantir a passagem dos corredores.

“A interdição está prevista para começar às 5h30 para garantir a segurança dos competidores. À medida que os atletas vão passando, a passagem de veículos será reaberta. A liberação da via se dará após a passagem do último atleta em cada prova”, afirmou.

*Com informações da Fiems