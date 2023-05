Corrida do Pantanal está com inscrições abertas

Com expectativa de atrair até 20 mil participantes, a edição 2023 da Corrida do Pantanal está com isncrições abertas para toda a população nas provas de caminhada e corrida. O evento é promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e, neste ano, será realizado no dia 8 de outubro. As isncrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até todas as vagas serem preenchidas.

No ato de lançamento na sede da Fiems nesta quinta-feira (18), o chefe de gabinete da presidência da Federação, Robson Del Casale, falou mais sobre a grandiosidade da prova, que possui 5 mil vagas a mais neste ano para agregar mais participantes.

"Já se tornou a maior prova de rua do Centro-Oeste em metragem linear de estrutura, e também vai ser em quantidade de participantes. Se ano passado era uma aposta, esse ano é uma realidade. Para nós é uma alegria imensa lançar a Corrida do Pantanal, em nome do nosso presidente Sérgio Longen, que sempre teve essa prova com muito carinho", disse Robson.

Assim como na edição anterior da Corrida do Pantanal, o padrinho da prova será o medalhista paralímpico Yeltsin Jacques nos Jogos de Tóquio 2020. O corredor disse que se sentiu honrado e orgulhoso por apadrinhar mais uma edição do evento.

"A Corrida do Pantanal traz todo o potencial de corrida de rua que existe em Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz de representar meu Estado, tanto aqui dentro como lá fora, nas principais provas do mundo. Esse ano tem campeonato mundial, Jogos Parapan-Americanos e também de Corrida do Pantanal, um dos maiores eventos de corrida de rua do Brasil", afirma Yeltsin.

Mudanças no percurso

O ponto de partida será nos altos da Avenida Afonso Pena, próximo à Cidade do Natal, e a chegada será em frente ao Bioparque Pantanal. Os percursos contornam o Parque das Nações Indígenas e adentram o Parque dos Poderes, em uma das regiões mais arborizadas da capital.

Na corrida de 15 km, a novidade deste ano é o trajeto estendido pela avenida Mato Grosso em direção ao centro da cidade, descendo pela rua Pedro Celestino até a avenida Afonso Pena.

Já na caminhada de 5 km, o percurso será realizado totalmente por dentro do Parque das Nações Indígenas, contornando a lagoa e passando ao lado do Museu das Culturas Dom Bosco.

Inscrições e sorteio de prêmios

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Para participar, basta se inscrever pelo site: www.corridadopantanal.com.br.

Para estimular a participação popular, serão sorteados um automóvel e três motocicletas zero km entre os corredores.