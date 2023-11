Corrida dos Poderes reúne milhares de pessoas e arrecada brinquedos para crianças carentes

Sucesso de público e solidariedade. Assim ficou marcada a primeira edição da Corrida dos Poderes que ocorreu no sábado (28), em Campo Grande. O evento contou com milhares de pessoas nas ruas do Parque dos Poderes e na plateia para aplaudir os participantes. A iniciativa ainda conseguiu arrecadar mais de 2,5 mil brinquedos que serão distribuidos para crianças carentes no período do Natal.

O evento foi realizado pelo Governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. Foram abertas duas mil inscrições para servidores e público em geral, que participaram das provas de 5 km e 10 km de corrida, além de 3 km de caminhada.

Com inscrições gratuitas e um cenário que reúne as belezas naturais do Parque dos Poderes, em contraste com os prédios estaduais, a prova ainda contou com acessibilidade, inclusão e premiação (troféus) tanto para os primeiros colocados, como por grupos de faixa etária. Foi um presente de aniversário no dia dos servidores públicos.

“Uma festa em um dia importante, que lembra tudo que vivemos e construímos, pois são vocês (servidores) que fazem o Estado funcionar, precisamos parabenizar a todos. Isto representa o espírito público e mostra a integração entre os poderes que é o diferencial do Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Ele destacou que o evento representa mais que uma corrida de rua. “Aqui temos o esporte, a integração, o comprometimento com a saúde das pessoas. Iniciativa fantástica, que viemos prestigiar. No dia do servidor temos que agradecer muito o trabalho deles no dia a dia, que ao longo do tempo, contribuiu para fazer este Estado crescer. Temos que ser gratos”, completou.

Além do incentivo ao esporte e integração entre os servidores, a Corrida dos Poderes arrecadou mais de 2,5 mil brinquedos, representando o início da campanha “Caixa Encantada”, que será promovida pelo Governo do Estado, com o apoio dos demais poderes, para arrecadar brinquedos que serão entregues para crianças carentes no período do Natal.

“Esta solidariedade presente no evento foi acima do esperado e nos surpreendeu com a quantidade de brinquedos arrecadados, que ainda vamos fazer a contagem mais está entre 2,5 mil a 3 mil itens. Teremos ainda o mês inteiro (novembro) pela frente para arrecadarmos ainda mais e assim atender estas crianças”, disse a primeira-dama Mônica Riedel.

O governador comemorou os números positivos deste início de campanha. “Temos que celebrar que somente neste evento vamos gerar milhares de sorrisos com a distribuição destes brinquedos para as crianças no Natal. Isto mostra este trabalho e sentimento coletivo”.

*Com informações da Fundesporte