Corumbá e Dourados conquistam títulos da Liga MS de Voleibol

No último domingo (3), a terceira edição da Liga MS de Voleibol conheceu seus campeões. No feminino, Corumbá venceu Campo Grande/Sesi por 2 sets a 0 (25×23 e 26×24). No masculino, Dourados/Skill Sports derrotou Ponta Porã por 2 sets a 1 (25×20, 23×25 e 15×10).

A competição, organizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), reuniu 41 equipes (16 no feminino e 25 no masculino) em seis fases regionais. Na fase final, realizada em Campo Grande, participaram os vencedores de cada conferência regional.

Em Corumbá, as atletas Ana, Maria Lúcia, Izadora, Maria Heloisa, Giulia, Natalia Braga, Natália Silva, Danielly, Marielli, Ediellen, Tatiana e Luiza, comandadas pelo técnico Samir Dalleh, foram as responsáveis pelo título. Campo Grande/Morena Vôlei ficou com a terceira colocação, após vencer Maracaju.

Já em Dourados, o time formado por Thiago, Robson, Luiz, Carlos, Victor Isotan, Gabriel Arruda, Victor Tapajós, Jorge, Gabriel Tenório, Lucas, Webert e Vitor, orientado pelo professor Douglas, conquistou o bicampeonato da Liga MS. Campo Grande/Unigran ficou com o terceiro lugar, após vencer Sete Quedas.

A competição foi um sucesso, movimentando diversos ginásios pelo estado e reunindo milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar o melhor do voleibol sul-mato-grossense.