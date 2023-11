Corumbá registra maior temperatura do país nesta terça

A capital do Pantanal foi a cidade com a mais alta temperatura registrada no Brasil nesta terça-feira (14), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No município de Corumbá, extremo oeste do estado, às margens do rio Paraguai, os termômetros registraram 43.3 °C.

Mas os moradores de Corumbá sentiram na pele um calor escaldante, ainda maior. A sensação térmica atingiu a marca dos 54 °C, devido ao baixo índice da umidade do ar, que caiu para 18% durante a tarde.

Os dados foram confirmados pelo meteorologista Natálio Abrão, do Centro de Metorologia da Uniderp, sediado em Campo Grande, e que reúne informações de estações meteorológicas espalhadas por Mato Grosso Sul.

Do outro lado do estado, na região leste, as temperaturas no município de Água Clara também castigam a população. Nesta terça a máxima foi de 41.3 °C com sensação térmica de 52 °C.

Em Três Lagoas a temperatura também passou dos 40 °C (40.7 °C ) é sensação térmica de 46 °C, a mesma sensação registrada em Porto Murtinho onde a máxima atingiu os 40,3 °C.

Em Campo Grande a máxima foi de 37.4 °C com chuva rápida em diversos pontos da cidade, o que aliviou um pouco a sensação de calor.

MAIORES TEMPERATURAS REGISTRADAS EM MS

O ano de 2020 foi considerado o mais quente da história em Mato Grosso do Sul, quando as cidades de Água Clara, no leste, e Coxim, no norte, registraram as temperaturas máximas de 44,6 C e 44,1 °C, respectivamente.