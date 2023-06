Corumbá sedia última etapa do Circuito de Boxe do estado

A terceira e última etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe 2023 será realizado em Corumbá. Os principais nomes da modalidade em Mato Grosso do Sul estarão competindo na Capital do Pantanal nos dias 17 e 18 de junho. A competição tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De acordo com a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul (FDBMS), que organiza o evento, cerca de 70 atletas, representando 17 academias de 10 municípios, passarão pelo ringue no Centro Poliesportivo Municipal. Serão aproximadamente 50 lutas. As disputas começam no sábado (17), a partir das 10 horas. Não haverá comercialização de ingressos. Para assistir às lutas, basta levar dois quilos de alimento não-perecível.

Entre os destaques, está a participação confirmada de Valdeir Célio (71 kg – classe elite), de 25 anos, e Davy Brito (75kg – classe elite), de 19 anos. Os dois pugilistas têm longa história na modalidade, com conquistas nacionais, além de carregarem o título de melhores atletas de Mato Grosso do Sul nos anos 2019 e 2022, respectivamente.

Também irá para o ringue o tricampeão da categoria superpesada, Rodrigo Queiroz, e os atuais medalhistas de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe: Monica Salmázio (60 kg – classe elite) e Zenon Desiderio (51 kg – classe juvenil). Todos integram a seleção sul-mato-grossense e buscam manter titularidade na equipe que disputará a competição nacional neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a FDBMS, 18 medalhas de ouro estarão em jogo na Cidade Branca. Haverá também disputa por equipes. O Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe é disputado em três etapas, em sistema de pontos corridos para os atletas. Na briga por equipes, o que vale é a quantidade de medalhas de ouro conquistadas.

As duas etapas anteriores foram sediadas em Campo Grande nos meses de abril e maio. A equipe Pugillus, de Corumbá, lidera o Circuito com 11 vitórias. O Instituto Pioneiros/Giby, de Campo Grande, vem na sequência, com 10 triunfos. Já as academias Dragão Branco e Boxe Elite, também da capital, têm oito cada uma.

Serviço

Evento: 3ª etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe

Data: 17 e 18 de junho (sábado e domingo)

Local: ginásio do Centro Poliesportivo Municipal – Rua Pôrto Carreiro, 1.000, Centro – Corumbá (MS)

Horário: a partir das 10h de sábado

Entrada: 2 kg de alimento não-perecível