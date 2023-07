Corumbá tem fila de espera de mais de 1,4 mil pessoas para cirurgia eletiva

Procedimentos represados de cirurgia geral de hernia, vesícula, cistos, vascular, entre outras, têm deixado pouco mais de 1,4 mil pessoas aguardando na fila do SUS em Corumbá. As demandas médicas que foram direcionadas para atendimento de pacientes com covid-19, principalmente nos anos de 2020, 2021 e em partes de 2022 causou um aumento dessa demanda.

A fila em Corumbá para as chamadas cirurgias eletivas antes desse período de covid-19 envolvia em torno de 820 pacientes. O aumento foi de 79% na demanda por cirurgias que não foram realizadas nos três últimos anos.

A partir deste segundo semestre de 2023 é que os procedimentos de cirurgias eletivas passaram a ter melhor fluxo para tentar reduzir a fila de espera. Em Corumbá, já foram encaminhadas 373 solicitações para realização de cirurgias eletivas na Santa Casa local. Dessa quantidade, 146 pessoas passaram pela mesa cirúrgica.

Para tentar reduzir ao máximo o atraso, algumas vezes de anos, para que seja feita uma cirurgia, a Prefeitura de Corumbá está com orçamento próprio de R$ 1.724.401,12. Além disso, recursos do Fundo Especial de Saúde (Fesa) no total de R$ 13.635.160,32 já foram anunciados que o governo do Estado vai repassar ao município. A transferência desse dinheiro é voltada para a realização do programa MS Saúde, Mais Saúde Menos Fila.

Somente com os recursos próprios do governo municipal, há previsão que seja possível a realização de 1082 cirurgias eletivas. Como outros valores também vão ser liberados, há possibilidade de a fila ser reduzida ainda mais.

Para conseguir garantir os procedimentos previstos atualmente, vai ser preciso que a Santa Casa de Corumbá tenha corpo clínico completo para as cirurgias. Além disso, pacientes que estão na fila já podem procurar a Central de Regulação de Corumbá para fazer a solicitação dos procedimentos. Ao todo, 64 tipos de cirurgias podem ser realizadas dentro de um critério de plantão médico disponível na Santa Casa . A Central de Regulação fica na rua Sete de Setembro, quase esquina com a Cabral. O horário de atendimento é das 07h30 às 11h e das 13h às 17h.