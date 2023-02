Costa Rica e Dourados lideram os grupos ao fim do primeiro turno do estadual

Comercial chega a quarta derrota e fica próximo do rebaixamento. Jogando em Costa Rica, o Colorado viu a SERC abrir 2x0 ainda no primeiro tempo. Matheusinho chegou a descontar para o Comercial, mas o jogo acabou em 2x1. A situação é crítica para o clube da capital. Por outro lado, a SERC alcançou a terceira vitória seguida e assumiu a vice-liderança do grupo A. Joaninha e João Pedro marcaram para o time de Chapadão.

Quem se mantem na liderança é o Costa Rica que venceu o Coxim por 1x0 e é o único time com 100% de aproveitamento no campeonato. O gol da partida foi anotado por Cristiano Lopes que igualou Tainha na artilharia histórica do estadual. Os dois tem 60 gols marcados. O Coxim permanece com três pontos e fica com a quarta posição.

No grupo B, o Dourados recebeu o Operário AC e venceu também por 1x0. O gol de Dandan colocou o DAC na liderança isolada da chave, com nove pontos. O Operário segue na lanterna e se vê ameaçado na briga contra o rebaixamento.

Em Sidrolândia o Novo conquistou três pontos importantes contra o Ivinhema. A bola parada do camisa 10 Luan fez a diferença no confronto. Aos 14 minutos ele bateu escanteio na cabeça de Rodriguinho que abriu o placar. Aos 25’ ele mesmo tratou de converter um pênalti e ampliar a vantagem. Bruno descontou para o Ivinhema, mas o placar terminou em 2x1. O Novo chega aos seis pontos, empata com o Ivinhema e ambos ficam próximos da classificação.

Pela Copa Verde o Operário sofreu uma dolorosa eliminação. Jogando na casa do adversário, o Galo saiu na frente com gol do atacante Jhonny e conseguiu segurar o resultado até os 49 minutos do segundo tempo, quando Andrezinho empatou para o Tocantinópolis. Três minutos depois o Operário teve um pênalti a seu favor, mas Leomir parou nas mãos do goleiro adversário.

A partida então foi para os pênaltis. O Tocantinópolis converteu todas as cobranças, enquanto Irapuan perdeu para o Galo. A disputa acabou em 5x4 para o time da casa, que avança para enfrentar o Brasiliense.