Operário e Costa Rica empatam em 0x0 no primeiro jogo da final

As quase 2 mil pessoas que estavam presentes no Estádio Jacques da Luz viram um jogo de mais transpiração do que inspiração. Em baixo de chuva, Operário e Costa Rica não conseguiram tirar o 0 do placar e a decisão ficou mesmo para o jogo de volta.

O Operário aproveitou o apoio da torcida e fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, a Cobra do Norte cresceu e passou a dominar a partida, mas sem criar grandes chances de gol. Com o gramado carregado pela chuva, a partida ficou travada no meio campo, com muita disputa e pouca criatividade.

Com o empate, a decisão ficou para o jogo de volta, que está marcado para o próximo domingo, em Costa Rica. Por ter melhor campanha, o CREC tem a vantagem do empate no confronto. O clube vai em busca do segundo título de sua história. Já o Galo, precisa vencer fora de casa para faturar o bicampeonato.

Tanto o Operário quanto o Costa Rica já estão classificados para a Copa do Brasil 2024. Além disso, o campeão estadual garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa Verde.