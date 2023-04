Costa Rica e Operário estão na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Estão definidos os dois finalistas do campeonato sul-mato-grossense.

Em Costa Rica, o time da casa entrou em campo com vantagem no confronto, depois de vencer o Ivinhema por 1x0 no jogo de ida. O Azulão do Vale foi atrás e venceu também por 1x0, com gol de Vitinho, mas não foi suficiente. Por ter melhor campanha, o Costa Rica avança com o 1x1 no placar agregado.

O Dourados, jogando em casa, precisava vencer o Operário por qualquer placar para avançar. Mas o Galo conseguiu segurar o adversário e manter o 0x0 até o fim da partida. Nos últimos minutos o goleiro Samuel ainda fez grande defesa que garantiu a classificação do time da capital.

Costa Rica e Operário estão classificados para a Copa do Brasil 2024. O campeão também ganha vaga na série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Os jogos da grande final estão previstos para os dois próximos domingos, as 15h. Com melhor campanha, o Costa Rica decide em casa e joga por dois resultados iguais para conquistar o segundo título de sua história. O Galo é o atual campeão e vai em busca de sua 13º conquista.