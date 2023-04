Costa Rica e Operário saem na frente nos jogos de ida da semifinal

Dois jogos abriram a semifinal do campeonato Sul-Mato-Grossense no sábado.

Com mais um gol do volante João Victor, o Costa Rica venceu o Ivinhema por 1x0, na casa do adversário, e deu um passo importante na luta pela classificação. o CREC agora decide em casa, podendo perder por até 1 gol de diferença para ir à final. O Ivinhema precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença para avançar.

Em campo Grande, o Operário aproveitou um momento de desatenção do Dourados e venceu por 2x1. O Galo marcou com Kaique, aos 22, e Johnny, aos 25 do primeiro tempo. O DAC descontou com Alemão, mas não foi suficiente. O Operário segurou o resultado e agora joga pelo empate para avançar. O Dourados decide em casa e precisa da vitória para chegar na final.

Os jogos de volta acontecem no domingo, simultaneamente as 15h.