Costa Rica entra em campo de olho em vaga no G4

O Costa Rica Esporte Clube (CREC) entra em campo neste domingo (2) em busca de um lugar entre os quatro primeiros colocados do grupo A7. O CREC recebe o Santo André (SP), em partida válida pela 6º rodada da série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no estádio Laertão.

A Cobra do Norte ainda não perdeu desde a estreia do técnico Alan George. Com uma vitória e um empate, a equipe somou quatro pontos com o novo comandante. Para terminar a rodada no G4, o time sul-mato-grossense precisa vencer o Santo André e torcer por um tropeço do Pouso Alegre (MG) contra o Água Santa (SP).

Ao final da fase de grupos, os quatro primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata.

Quem estará no Laertão para acompanhar a partida é o presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás. Esse será o primeiro compromisso de Petrallás como dirigente da FFMS. Ele assume o comando por 90 dias, após indicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“O Costa Rica é o Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro e em um jogo importante. É o momento de torcer pelo nosso representante na Série D e vamos fazer isso no domingo”, afirma Petrallás.

*com informações da FFMS