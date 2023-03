Costa Rica rescinde contrato de Cristiano Lopes após confusão na partida contra o Operário

A terça-feira começou agitada no Costa Rica que terá duas baixas importantes para o resto da temporada. O clube anunciou o desligamento do atacante Cristiano Lopes devido a confusão no final do jogo contra o Operário, no domingo, onde ele agrediu um companheiro de equipe.

O presidente André Delgado Baird se reuniu com os envolvidos nesta segunda-feira e decidiu pela rescisão de contrato de Cristiano, que é o maior artilheiro da história do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O CREC perdeu também o treinador Rogério Henrique que recebeu uma proposta mais vantajosa financeiramente e pediu demissão. Rogério deixa a equipe com seis vitórias em seis jogos no Estadual, as vésperas da fase decisiva.

A saída do técnico ainda não foi confirmada oficialmente pelo Costa Rica. Confira na íntegra a nota sobre o desligamento de Cristiano Lopes:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Costa Rica Esporte Clube vem a público informar que o jogador Cristiano Lopes não faz mais parte do elenco do CREC.

Infelizmente o atleta se envolveu em uma discussão com um outro jogador do CREC, colega de equipe, e o agrediu fisicamente.

O fato aconteceu nos minutos finais da partida entre CREC x Operário, que ocorreu na tarde deste domingo (05) no estádio Municipal Laerte Paes Coelho.

Nesta segunda-feira (06), o presidente do clube André Delgado Baird se reuniu com a direção de futebol e os envolvidos na briga, ficando definida a saída do jogador.

No final da tarde, Cristiano foi informado do seu desligamento. O clube lamenta o ocorrido, e destaca que é inaceitável qualquer tipo de agressão.

Ressaltamos ainda que estamos dando todo suporte ao jogador que sofreu a agressão.