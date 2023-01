OMS mantém Covid-19 como emergência global

Já a três anos em circulação. o vírus da Covid-19 continua sendo tratado como emergência global em saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta segunda-feira (30), a instituição declarou que ainda não vai declarar o fim da pandemia e do estado de alerta causado pelo vírus.

Em pronunciamento, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que vai seguir a recomendação do comitê de monitoramento da covid-19 e manter a doença como emergência global, nível mais alto de alerta da entidade.

“Embora o mundo esteja em uma posição melhor do que durante o pico de transmissão da Ômicron há um ano, mais de 170 mil mortes relacionadas à covid-19 foram relatadas globalmente nas últimas oito semanas”,explicou Tedros.

O diretor-geral também chamou a atenção para a vigilância e o sequenciamento genético do vírus, que diminuíram em todo o mundo, tornando mais difícil rastrear variantes conhecidas e detectar novas variantes.

“Vacinas, terapias e diagnósticos foram e continuam sendo essenciais na prevenção de doenças graves, salvando vidas e aliviando a pressão sobre os sistemas de saúde e os profissionais de saúde", complementou.

O Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS concluiu que a covid-19 permanece uma doença infecciosa perigosa, com capacidade de causar danos substanciais à saúde e aos sistemas de saúde globais.

MATO GROSSO DO SUL

No Estado, o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), na terça-feira (24), mostra que foram confirmados 986 casos em sete dias, resultando na média de 141 casos por semana. Agora, são 602.144 positivos para a doença em Mato Grosso do Sul.

Os municípios que possuem os maiores números de novos casos positivos no período de sete dias são: Campo Grande (136); Ivinhema (62); Sete Quedas (62); Chapadão do Sul (58); Camapuã (55); Aparecida do Taboado (45); Naviraí (33); e Dourados (32).

Com informações de Agência Brasil e Secretaria Estadual de Saúde