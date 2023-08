Cowboys de MS: campeões de ouro

O Sul-mato-grossense Fernando Rufino sagrou-se campeão mundial de paracanoagem, em Duisburg, na Alemanha, no sábado (26). Com a medalha de ouro, o “Cowboy de Aço”, como é chamado, garante vaga direta na Paralimpíada de Paris-2024.

Natural de Eldorado (MS), o Cowboy de Aço era o atual campeão paralímpico da prova e travou duelo particular com o também brasileiro Igor Tofalini. Absoluto na maior parte da prova, o Sul-mato-grossense sustentou a ponta e fechou o percurso com a marca de 50s344, na prova de 200 metros da classe VL2 (canoa para atletas com deficiência física). O compatriota, do Paraná, fez 51s229 e ficou com a prata, garantindo a dobradinha verde e amarela no pódio, além da vaga conjunta para Paris-2024

Esta é a terceira medalha do Cowboy de Aço na classe VL2, sendo a segunda dourada. Ele já havia conquistado o título mundial em 2021, logo após a medalha de ouro assegurada na Paralimpíada de Tóquio-2020. O paracanoísta de Mato Grosso do Sul agora se iguala a Igor Tofalini como os brasileiros com mais títulos de campeonato mundial nos 200 metros VL2.

"Obrigado à Rádio CBN Campo Grande, onde todo mundo torceu. Satisfação imensa à todo mundo que torceu pra eu estar fazendo parte da conquista do bicampeonato. Sou brasileiro e estou representando o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Se Deus quiser estarei em Paris ano que vem para garantir a vitória", disse o campeão paralímpico, em exclusividade para a Rádio CBN Campo Grande.

Warley Oliveira, de Aparecida do Taboado, venceu o Rodeio Internacional, em Barretos

Já o cowboy do agro, Warley Oliveira, de 23 anos, conhecido como "café" e "cafezinho" foi o campeão do 30º Barretos International Rodeo, no encerramento da 68ª Festa do Peão de Barretos-SP, realizado nesse domingo (27).Warley conquistou o título invicto após montar e parar cinco touros nas provas que estavam sendo realizadas desde a última quinta-feira (24).

"Eu não sei explicar, mas estou feliz demais", destacou "Café" após montar o touro Carta Branca e derrotar o texano Andrew Alvidrez. Ele recebeu um prêmio em dinheiro no valor de 40 mil dólares, quase R$ 200 mil, e uma fivela, além de garantir a vaga no rodeio milionário The American, no Texas-EUA, em 2024.