Coxim anuncia atacante campeão da Copa Brasil pelo Flamengo

O Coxim anunciou na noite de ontem a grande contratação do clube para a temporada. O atacante Paulinho, com passagem por Flamengo e Santos, chega ao Jaú para fortalecer o elenco que tentará o título estadual.

Paulinho se destaca pela velocidade e pelo drible. O atacante, de 34 anos, deixa o Rio de Janeiro, onde atuava pelo Americano FC, para viver sua primeira experiência no futebol sul-mato-grossense. Ele chega para ser o grande nome do Coxim no campeonato.

O atleta viveu seu auge em 2013, quando foi campeão da Copa do brasil, sendo um dos destaques do Flamengo. Após a passagem pelo Rubro-Negro, Paulinho chegou ao Santos, e depois rodou por clubes tradicionais, como Vitória/BA, Guarani/SP, Náutico/PE e ainda se aventurou no Gyeongnam, da Coreia do Sul.

Para o jogo de domingo, Paulinho ainda não estará à disposição do técnico Ederson Araújo. Antes, ele precisa ser regularizado e ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. A expectativa é que o jogador possa estrear contra o Operário, na quarta-feira.

O Coxim ocupa atualmente a terceira posição do grupo A. O CAC bateu o Comercial na estreia e soma três pontos na competição. A equipe volta a campo neste domingo, as 15h, para enfrentar a SERC, no Estádio André Borges.