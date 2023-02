Coxim recebe o Operário em partida que pode marcar a estreia de Paulinho

Em jogo isolado na rodada do estadual. O Coxim recebe o Operário nesta quarta-feira, tentando se reabilitar da derrota sofrida no ultimo domingo. A partida pode marcar a estreia do atacante Paulinho que está regularizado e já pode entrar em campo pelo Jaú.

O Galo, que também vem de derrota na ultima rodada, vai em busca da segunda vitória na competição para não deixar o Costa Rica se distanciar na liderança do grupo.

As duas equipes têm três pontos no campeonato. O vencedor do confronto assume o segundo lugar da chave. Em caso de empate, O Operário segue com a vice-liderança e o Coxim sobe para a terceira colocação.

A bola rola as 15h no Estádio André Borges. Os torcedores que levarem 1kg de alimento não perecível terão direito a meia entrada.