Cratera na rua Seminário continua trazendo problemas

Ano novo, velhos problemas. Desde o começo de dezembro, os moradores bairro Jardim Seminário convivem com as consequências da erosão que se transformou em uma cratera na Rua do Seminário, aqui em Campo Grande.

Ontem, a equipe da CBN CG esteve no local e registrou como está a obra no início deste ano. Nas imagens é possível conferir que os serviços de drenagem no local ainda não foram concluídos.

Entre os transtornos, além do trajeto interrompido para carros, uma preocupação é que algumas pessoas estão utilizando uma parede de concreto da tubulação para fazer caminho e atravessar no local.

Reparos

No último dia 13 de dezembro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que havia iniciado o serviço de reestruturação do tubo que sofreu danos durante a chuva do final de novembro. A previsão era de que a obra ficasse pronta em 30 dias, mas ainda há muito a ser feito.

Durante o período de interdição, os usuários da Rua do Seminário devem utilizar a Rua Canaã para chegar à Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, via que liga entres outros bairros o Estrela do Sul e Nascente do Segredo ao centro da cidade.

Confira a galeria de imagem da obra: