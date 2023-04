Crédito milionário pode travar licitação dos parquímetros

No dia 25 de maio deverá ser publicado edital de licitação para convocar as empresas interessadas em explorar o serviço de estacionamento rotativo em Campo Grande, que até março do ano passado, após duas décadas, esteve sob a responsabilidade da Flexpark.

As discussões a respeito do texto final do edital já tiveram início e envolvem, além da prefeitura, diversas instituições representativas da sociedade e dos setores de comércio, indústria e serviços.

No entanto, a não devolução de dinheiro a milhares de consumidores, relativo a créditos no parquímetro e que somam hoje mais de R$ 3,5 milhões, poderá travar todo o processo licitatório.

A questão está sendo discutida na Justiça, após a prefeitura ajuizar ação contra a Flexpark para que ela informe o quanto já devolveu e quanto ainda resta a repassar a seus ex-clientes.

Além disso, a empresa já avisou que não vai repassar nenhum centavo desses recursos ao município e muito menos à empresa que assumir os serviços após findo o processo licitatório.

O contrato com a Flexpark terminou em março do ano passado, com custo de R$ 2,40 a hora, mas a volta do estacionamento deverá ter valor bem maior, chegando a R$ 4,40, quase o dobro do estabelecido no contrato anterior.