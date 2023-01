Crédito rural para MS somou R$ 12,4 bilhões no Plano Safra no segundo semestre de 2022

Entre julho e dezembro de 2022, o desembolso do crédito rural para Mato Grosso do Sul somou mais de 12 bilhões de reais no Plano Safra 2022/23. Esse número é 27% maior que o segundo semestre de 2021, de 9,76 bilhões de reais, de acordo com levantamento do Sistema Famasul com dados do Banco Central do Brasil.

Do valor total de recursos acessados no estado, 74% foram utilizados no setor agrícola, equivalente a R$ 9,23 bilhões. Na pecuária foram R$ 3,23 bilhões, com 25,96% do total

A maior parcela do recurso foi destinada à modalidade custeio, com 71,39%, os principais produtos agrícolas responsáveis pela utilização nesta modalidade, no mato grosso do Sul, foram a soja e o milho.

Foram mais de 21 mil contratos fechados no 2º semestre de 2022 aqui no estado. No período, produtores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar contrataram mais de 187 milhões de reais em 3 mil assinaturas. Já os produtores do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), solicitaram R$ 1,64 bilhões em mais de 6 mil contratos.

(Com informações/FAMASUL)