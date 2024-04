Cresce número de endividados na Capital, enquanto MS tem o terceiro menor índice do país em março

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no mês de março o índice de famílias endividadas em Campo Grande cresceu. Cerca de 64,2% das famílias apresentaram endividamento no mês passado, enquanto que, em fevereiro, o índice foi de 63,9%.

Na contramão de endividados, na comparação nacional, Mato Grosso do Sul ficou com o terceiro menor índice do país. Acompanhe a análise do economista e colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia.