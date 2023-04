Cresce o número de pessoas com doenças psiquiátricas

O caso da tentativa de suicídio de um homem que subiu no alto de um prédio na Avenida Afonso Pena, na segunda-feira (03), acendeu o alerta sobre os cuidados com a saúde mental, principalmente a depressão.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o homem trabalhava no local e quebrou uma janela para subir até o topo do edifício, localizado entre a R. Bahia e a R. Joaquim Távora. Ele aceitou descer do parapeito após minutos de negociação com os Bombeiros e foi encaminhado direto para a o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Para falar sobre o assunto, convidamos o psiquiatra Marcos Estevão para um bate-papo nesta terça-feira (04). O profissional elencou sinais que podem indicar pensamentos suicidas e alertou para o aumento de doenças psiquiatras, bem como dos casos de tentativas de suicídio.

“Estatisticamente a cada 3 segundos existe uma tentativa de suicídio no mundo e a cada 40 segundos alguém consegue cometer o suicídio. Então o número de suicídios no mundo é muito grande”, informou o psiquiatra.

Marcos afirma que as pessoas dão sinais, mas que não é possível dizer exatamente quem pode cometer suicídio, apenas indicar sinais aparentes. “Um suicida avisa antes de concretizar o ato na maioria das vezes. É mostrar o desejo de morrer, antes do desejo de matar-se. Tem um mito que diz assim, ‘cão que ladra, não morde’ isso não acontece no suicida”, alertou.

Saiba mais conferindo a entrevista completa: