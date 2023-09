Cresol Centro-Sul RS/MS celebra 25 anos junto dos parceiros no MS

Celebrar 25 anos de história impulsionados pela missão de ser uma instituição financeira completa, com atendimento diferenciado e próximo dos seus associados.

Com este intuito, a Cresol Centro-Sul RS/MS realizou evento festivo em Campo Grande, reunindo autoridades, entidades e associados dos municípios da região.

O jantar comemorativo aconteceu no último dia 19 de setembro, no Murano Buffet. Em seu discurso, o Presidente da Cresol Centro-Sul RS/MS,Carlos Cupercini enfatizou que desde o início, a Cooperativa foi formada por pessoas, que acreditam na força da cooperação e juntas consolidam uma marca e um propósito: o da inclusão financeira.

“Ao longo da nossa jornada, não perdemos a nossa essência, e fomos cautelosos para que o nosso propósito fosse mantido. E tivemos muito êxito, mantendo o nosso cooperado como centro das nossas decisões”, destacou o Presidente.

25 anos de história

O sistema Cresol já conta com mais de 817 mil cooperados e agências de relacionamento em 19 estados brasileiros.

Até o final do ano serão 12 agências da Cresol no MS, sendo 7 delas, integrantes da Cresol Centro-Sul RS/MS.

Hoje, a Cresol Centro-Sul RS/MS já está presente nos municípios de Dourados, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Sidrolândia, Campo Grande, e em outubro, inaugura também uma agência em Nova Andradina.

Com 25 anos de história, a Cresol Centro-Sul RS/MS conta com mais de 22 mil associados, atendidos por uma equipe de 215 profissionais em 13 municípios e 15 pontos de atendimento, localizados no Alto Uruguai, Serra Gaúcha e no Mato Grosso do Sul.

Foco no relacionamento

Apesar de se destacar como uma das principais Cooperativas Financeiras do Brasil, a missão da Cresol é vivenciada todos os dias pelas agências e se traduz em histórias de realizações de sonhos.

São histórias como as do pecuarista Jorge Ribeiro Dias, do município de Itaporã, e do cafeicultor Orides Petrelli Branco, de Ivinhema. Jorge e Orides são associados da Cresol e tiveram os seus depoimentos exibidos durante o evento, em um momento de muita emoção.

Outros dois jantares em comemoração aos 25 anos da Cresol Centro-Sul RS/MS já aconteceram nas outras duas regiões de atuação da cooperativa: o Alto Uruguai e a Serra Gaúcha.