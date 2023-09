Cresol Centro-Sul RS/MS chega em Campo Grande

No CBN Festas e Eventos deste sábado (23), Zé Marques conversou com o gerente da Cresol Campo Grande, Murilo Henrique, que falou sobre a inauguração da primeira agência da Cresol Centro-Sul RS/MS na capital do estado, realizada na última terça-feira (19) . Esta é a 6ª agência de uma das principais instituições financeiras do país em Mato Grosso do Sul. No Brasil, o sistema Cresol conta com mais de 870 mil cooperados e 790 agências de relacionamento em 19 Estados.

A Cresol Centro-Sul RS/MS, integra este sistema de sucesso e em 25 anos de história, evoluiu significativamente, passando de 22 sócios-fundadores para mais de 22 mil associados em 2023.

Confira como foi a conversa ao vivo: