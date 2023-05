Criatividade e escrita em língua inglesa ganham espaço no Câmpus do Pantanal

Desde o início deste semestre, os professores e estudantes da graduação e pós-graduação do Câmpus do Pantanal (Cpan) podem contar com a assessoria e consultoria do Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo (Lalaec). Trata-se de um projeto de extensão coordenado pelo professor Carlos Eduardo de Araujo Placido, contando também com a supervisão do professor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc), da Cidade Universitária, Elton Luiz Aliandro Furlanetto.

O Lalaec um laboratório para fomentar a criatividade acadêmica e a escrita em língua inglesa, mormente, da graduação e da pós-graduação. O desenvolvimento da criatividade não alberga apenas ao desenvolvimento do imaginativo ficcional, mas também os vários aspectos, conhecimentos e níveis relacionados ao ato de criar, compor, elaborar e redigir. Popularmente, o conceito de criatividade está enraizado ao fantasioso, irreal e lúdico. Entretanto, a habilidade de criar algo vai além da compreensão do popular. De fato, a criatividade abarca tais conceitos, mas seu abarcamento ainda engloba o provimento do novo, do original e do valioso em suas mais variadas facetas multissemióticas”, ressalta o professor Carlos.

Dentre os principais objetivos estão: assessorar na pesquisa, seleção e processo seletivo das vagas acerca da realização dos intercâmbios internacionais por meio do auxílio na elaboração das cartas motivacionais e na ministração de cursos de preparação para a certificação internacional de proficiência em língua estrangeira; criar e solidificar redes sociais científicas entre docentes e discentes nacionais e internacionais para o aprimoramento do letramento acadêmico e criativo; e promover consultorias de escrita acadêmica e criativa aos docentes, discentes, técnicos, professores das redes públicas sul-mato-grossenses, junta e/ou separadamente com seus respectivos alunos. “O Lalaec iniciou suas atividades no dia 1º de março e está disponível para atendimentos desde então, basta enviar um e-mail agendar um atendimento conosco”. O e-mail do Laboratório é lalaec.cpan@ufms.br. Carlos destaca ainda que o Lalaec passou a integrar o Projele, projeto de extensão Cursos de Línguas Estrangeiras, coordenado pela professora da Faalc Marta Banducci Rahe.

Professores e acadêmicos de outros câmpus também participam das atividades do projeto. “O auxílio do Lalaec é fundamental para o meu aperfeiçoamento em língua inglesa. O serviço prestado ao estudante da Universidade e à comunidade em geral é indispensável para a nova realidade de mercado de trabalho e formação acadêmica. Pelo auxílio do Lalaec, estou um passo à frente nos estudos e obtenho um retorno de aprendizagem bem satisfatório. A minha avaliação sobre esse auxílio do Lalaec está refletindo no meu desempenho e no meu progresso dos estudos da língua e da cultura inglesa”, fala o mestrando. Juliano ressalta também o trabalho individualizado realizado pelo projeto. “O Lalaec desenvolve junto à comunidade acadêmica um trabalho individualizado na prática de produção textual com laboratórios equipados para a acolhida do aprendente. Há também a prática oral desenvolvida pelos estudantes com orientação do professor Carlos Plácido e dos monitores selecionados para auxílio na língua inglesa que prontamente me orientam para o correto desenvolvimento do idioma. Ainda não vi projeto semelhante em outras instituições de ensino superior no Brasil, por isso, julgo de fundamental importância a manutenção do laboratório”, conclui.

*Com informações da UFMS