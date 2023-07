Feminicídio: mulher é morta com 14 facadas em Campo Grande

No último sábado (01), uma mulher de 18 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro em Campo Grande enquanto tentava fugir com o filho de 1 ano no colo. O caso foi o segundo registro em 48 horas na Capital. Na quinta (29), outra mulher, de 25 anos, também perdeu a vida vítima de feminicídio.

De acordo com as delegadas que acompanham o caso, Nataly Gabriele da Silva de Souza discutiu com o companheiro Cleber Correia da Gomes antes do crime. Mais cedo, eles participaram de uma festa na residência do casal. O crime aconteceu na rua, em frente a casa na madrugada de sábado às 5h, no Bairro Dom Antônio Barbosa.

Segundo a polícia, não havia nenhum registro de boletim de ocorrência anterior ao crime, nem mesmo de violência doméstica. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Mulher (DEAM). De acordo com a delegada Analu Lacerda Freitas, Cleber se manteve calado durante o interrogatório.

Na quinta-feira (29), Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, também foi morta a facadas. O crime aconteceu por volta das 23h, na frente do filho dela, de apenas 7 anos, no Bairro Vila Natália. O namorado, Lyennan Camargo de Mattos, foi preso em flagrante.