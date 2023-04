Crise alérgica mantém senadora internada há quase uma semana

Assessoria de Soraya Thronicke (União Brasil) não divulga detalhes sobre a crise alérgica que levou a senadora sul-mato-grossense para o hospital. Thronicke foi internada na última sexta-feira (21) e somente hoje, cinco dias depois, o caso foi divulgado.

Nas redes sociais da senadora, as últimas postagens mostram a rotina de trabalho no gabinete da parlamentar, com reuniões e visitas políticas sem a presença de Thronicke. Foi esse fato que chamou a atenção de quem acompanha a atividade da parlamentar.

A nota publicada na noite desta quarta-feira (26) nas redes sociais da senadora esclarece que ela está internada no hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. "O quadro de saúde da parlamentar é estável, mas inspira cuidados. Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia. Ainda não há previsão de alta", informa o texto.

Até o momento nenhum boletim médico foi divulgado pelo hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DF STAR

Pertencente à Rede D'Or - maior grupo hospitalar privado brasileiro - o hospital DF Star atende sob o conceito de assistência personalizada aos pacientes, com hotelaria no padrão cinco estrelas. Os apartamentos proporcionam serviços exclusivos, como tablet com tecnologia Smart Hospitality, alta gastronomia (assinada pelo renomado chef Rolland Villar) até serviço de concierge.

O Centro de Terapia Intensiva reúne 30 acomodações individualizadas de UTI, sendo 10 com banheiro privativo e conforto para a permanência de acompanhante em tempo integral.

O sistema Smart Hospitality garante a autonomia do paciente para configurar a infraestrutura do quarto. É possível alterar a iluminação e a climatização (dentro dos parâmetros técnicos da unidade). Além disso, é possível visualizar os tipos de dieta e a avaliação dos profissionais sobre o quadro de saúde do paciente.