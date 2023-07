Cuidadores em saúde mental devem se apresentar na Sesau

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Saúde, está convocando 18 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado de contratação temporária para cuidador em saúde mental. O edital com a relação dos convocados foi publicado na edição desta segunda-feira (17), no Diário Oficial do Município (Diogrande).

O profissional será encarregado de cuidar de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade mental e familiar, e que necessitam de acolhimento que demanda acompanhamento protetivo e terapêutico, em decorrência de limitações físicas ou mentais para realização de suas atividades cotidianas; atender indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco causados por violação a direitos ocasionados por ausência de vínculos familiares.

Conforme o edital, os convocados deverão se apresentar nos dias 18 e 20 de julho, às 14h, na Coordenadoria de Responsabilidade Técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SGTS/SESAU), localizada na Rua Bahia, 280 – Jardim dos Estados. É necessário observar no edital a data de apresentação de cada candidato.

Confira o edital com as informações a partir da página 8 do Diogrande.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande