Cuidados com a pele no inverno, de cabelos até as unhas todas as áreas precisam de atenção

Com a chegada do inverno, todo o nosso corpo sente a mudança ao mesmo tempo. Desde o cabelo até as unhas, o clima e o tempo influenciam, e muito, em como iremos nos adaptar às temporadas. Nessa época do ano, quando o frio está cada vez mais próximo, é comum que sintamos os primeiros impactos em nossa pele.

Ela pode parecer muito mais áspera ou oleosa que o normal, mais opaca ou sem vitalidade. Os sinais mudam conforme cada rotina. No entanto, é possível reverter esse quadro com algumas dicas simples e cuidados com a pele no inverno.

É preciso compreender o motivo pelo qual é tão importante ter esse cuidado específico no inverno.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) explica que, devido à baixa umidade do ar e as temperaturas mais frias, um mecanismo natural da nossa pele, a perda de água por evaporação e consequente redução da hidratação, é impactado deixando a pele mais seca e desprotegida.

Outro determinante é o fato de que, por não estarmos sentindo tanto calor quanto no verão (quando suamos mais, perdemos mais líquidos e precisamos repor a hidratação mais constantemente), não bebemos tanta água quanto de costume, e a pele é logo a primeira a sentir essa falta.

E, se você é uma dessas pessoas que adora tomar um banho com água quente para lidar com o frio, tome cuidado! A SBD também explica que essa prática, quando constante, pode causar uma remoção da oleosidade natural da pele de forma mais intensa. Assim, o manto lipídico (que protege nossa pele de micro-organismos, e também da perda de água para o ambiente externo) não consegue reter a umidade da pele.

Dentre os principais sintomas da pele ressecada no inverno estão:

Aparência opaca e desvitalizada;

Descamação da pele (especialmente na região do nariz, queixo e testa);

Sensação de aspereza, pele mais “grossa” ao toque;

Coceiras e alergias (pela desidratação); e

Aspecto esbranquiçado (que indica a desnaturação das proteínas).

O contrário também pode ocorrer: ou seja, ao invés de ficar mais ressecada, a pele produz mais oleosidade como um mecanismo de proteger da desidratação. Neste caso, o banho muito quente incentiva ainda mais a produção excessiva de óleo pela pele (para compensar o que perdeu), resultando em um aspecto oleoso e brilhante.

Até aqui, conseguimos entender como a água (seja sua ingestão do líquido ou o banho muito quente) tem forte influência no aspecto da pele no inverno. Nesta época, no entanto, é fundamental que você utilize produtos que auxiliem de forma mais intensa na hidratação. Loções e cremes com o objetivo de hidratar a pele mais profundamente, de dentro para fora, e que reforcem a barreira de proteção contra o ressecamento são ótimas opções.

Para além da pele do rosto, cuidar do corpo como um todo também faz parte dos hábitos recomendados durante o inverno.

Diferentemente do que se possa imaginar, mesmo no frio e em dias nublados, a luz solar ainda é capaz de queimar e deixar marcas na pele. Por isso, é recomendável que você sempre utilize um bom protetor solar, que, além de ajudar na hidratação e no seu tratamento específico, também irá deixar a pele protegida contra os efeitos da radiação.

Outra parte do corpo que costuma sofrer bastante com o inverno são os lábios, como alerta a dermatologista Leticia almeida

“Os lábios ficam muito secos nessa época. Então a mesma coisa. Hidratar esse lábio, manter ele bem hidratado. As mulheres geralmente acabam hidratando mais porque já estão acostumadas a usar batom, né? Maquiagem. Mas é importante pro homem também fazer essa hidratação do lábio pra tem ressecamento e as vezes rachadura que acaba causando aquelas feridinhas na boca e são bem doloridas “

A hidratação é mais um cuidado importante. Nos dias quentes, as garrafinhas de água são companheiras inseparáveis de muitas pessoas, fazem parte da decoração das mesas de trabalho. Mas, no inverno, elas ficam meio esquecidas. O importante é não deixar de beber água, mesmo em forma de chás, orienta a dermatologista Leticia almeida.

“o corpo precisa de água não só pra pele mas pra todos os órgãos, né? Importante a gente manter a hidratação do corpo até bom funcionamento aí da questão do intestino então a gente tem que manter usando eh tomando água é aqui né? As pessoas tem o hábito de tomar aí o tereré o chimarrão vale também o importante é a ingestão de líquido pra quem não gosta acaba vamos ingerir mais chá então”

A especialista ainda alerta para a preferência em bebidas sem açúcar, mais naturais. Mesmo no frio a ingestão recomendada de água permanece em 2 – 2,5 litros.

Mantendo esses cuidados básicos, é possível enfrentar as temperaturas baixas com a saúde em dia.