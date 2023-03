Culinária portuguesa: Sandes de Leitão

Em Coimbra não é difícil de se deparar com a placa: “HÁ LEITÃO!” Pois bem, o delicioso sanduíche de pernil, tão conhecido e desejado por quem acompanha jogo de futebol em estádio ou pra quem já provou a iguaria na lanchonete do Estadão em São Paulo os “sandes” (abreviação de sanduíche) de carne de porco à pururuca, assados em forno à lenha, são iguarias consumidas também em Portugal.

Na cidade de Coimbra, recomendo a Casa Antônio dos Leitos que fica na porta larga, cidade baixa e serve os deliciosos sandes se leitão em pão da mealhada (macios e fresquinhos) é um molho à base do próprio suco do leitão, cebolas e pimenta do reino, que aqui é chamada de pimenta preta. Bom apetite!