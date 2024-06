Cultura de limpeza através do fogo contribui para aumento de queimadas na Capital

A estiagem em Mato Grosso do Sul tem produzido efeitos negativos em todo o estado. Aqui em Campo Grande, segundo o monitoramento do Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (Comif), na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, em 2024, o número de ocorrências já é maior este ano.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a coordenadora do Comif, Letícia Urano destacou a ação educacional, preventiva e de conscientização promovida pelo grupo formado por 16 instituições.

“Somos 16 entidades: Planurb, Defesa Civil Municipal, Semadur, Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros entre outros que realizam um trabalho conjunto de combate às queimadas [...] Visitamos escolas, locais públicos informando sobre as consequências do fogo tanto para a saúde como também para a possibilidade de punição”.

A campanha anual de alerta as queimadas ocorre no mês de agosto, no entanto, devido ao cenário de escassez hídrica o trabalho começou mais cedo, em junho.

Segundo a coordenadora, a principal dificuldade para reduzir o número de queimadas urbanas é a cultura da limpeza de terrenos através do fogo.

“As pessoas ainda continuam usando o fogo para eliminar o lixo. Então a gente reforça a importância do descarte através da coleta de resíduos e das consequências do fogo para o agravamento de doenças respiratórias, trabalhamos em parceria com a Secretaria de Saúde”.

Em caso de denúncia de queimadas, a coordenadora explicou que o serviço pode ser acionado por diversos canais como o Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar Ambiental (190) e Guarda Civil Metropolitana (153), em caso de flagrante. Acompanhe a entrevista completa.