Currywurst, comida de rua na Alemanha

A Alemanha é famosa por seus embutidos devido à sua longa tradição na produção de carnes defumadas e curadas.

A qualidade de ingredientes utilizados e técnicas tradicionais de produção, além da variedade de produtos disponíveis e o alto padrão de higiene e segurança alimentar dão ao país o reconhecimento internacional desses produtos.

Das famosas salsichas como: a bratwurst e a bockwurst, até salames, presuntos e linguiças defumadas, cada região da Alemanha tem suas próprias especialidades.

E gostaria de contar de uma comida de rua que provei em Berlim e tem tudo a ver com a coluna de hoje. É o Currywurst, um prato clássico da culinária alemã que combina a suculência de uma salsicha com o sabor picante de um molho de curry.

Originário de Berlim, o currywurst se tornou um verdadeiro ícone da gastronomia alemã e é apreciado por pessoas de todas as idades.

A base do currywurst de Berlim é uma salsicha de porco, geralmente grelhada ou frita e sem pele, e que é cortada em fatias e servida com um molho de curry. O molho é feito a partir de uma combinação de ketchup, pasta de tomate, curry em pó e outros temperos, resultando em um sabor único e marcante.

Uma das características mais marcantes do currywurst é a sua versatilidade. Ele pode vir servido como lanche de rua, acompanhado de batatas fritas ou pão, ou como prato principal em um restaurante. Além disso, existem variações regionais do prato, com diferentes tipos de salsicha e molhos.

O currywurst é uma verdadeira paixão nacional na Alemanha, sendo consumido em feiras como a ITB, maior feira do mundo de turismo que participei, festivais e até mesmo em estádios de futebol. Seu sabor picante e reconfortante é uma combinação perfeita para matar aquela fominha.

Então, se você estiver visitando a Alemanha ou simplesmente quiser experimentar um prato tradicional alemão, não deixe de provar o currywurst. Tenho certeza de que você vai adorar a combinação única de sabores que ele oferece. Guten Appetit!

