Cursinho UFMS recebe inscrições para aulas híbridas nos campi

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas do Cursinho UFMS nos Câmpus de Três Lagoas, Aquidauana, Nova Andradina, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 14 de maio, clicando aqui. Não há cobrança de mensalidades, no entanto, os interessados devem efetuar o pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 400, até o dia 15 de maio.

O objetivo é oferecer aulas teóricas e apoio didático a quem concluiu ou esteja cursando o Ensino Médio em escolas públicas e privadas, e que deseja ingressar no Ensino Superior. As aulas são ministradas por professores da Universidade, com o auxílio de estudantes de graduação devidamente supervisionados para as atividades.

De acordo com o coordenador do Cursinho, Edivaldo Araújo, as aulas são ofertadas no formato híbrido sendo às segundas, quartas e sextas no formato on-line com duas aulas diárias de uma hora e meia, e no formato presencial às terças e quintas-feiras das 19h às 21h. O coordenador ressalta que os novos estudantes não terão problemas com os conteúdos já ministrados.

“O cursinho mesmo já estando com as atividades em andamento, todas as aulas que já foram ministradas foram gravadas e foram disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, esses novos alunos não terão prejuízo, pois, podem verificar o seu tempo e assistir as aulas que já foram dadas e com isso poder se atualizar dos conteúdos que estão em andamento”.

Michele Caroline Piesanti Araújo tem 28 anos, mora em Campo Grande e deseja cursar medicina. Ela conta que ano passado ficou muito perto de ser aprovada e neste ano, optou novamente pelo Cursinho UFMS.

“Escolhi por ser o cursinho da Universidade que eu quero, e por isso acreditar que vou ter um preparo direcionado para o vestibular da casa, além do formato híbrido que me permite o contato direto com os professores e também o acesso às aulas da minha casa, uma vez que sou casada e tenho 2 filhas pequenas”.

Aos participantes são ofertados ainda atividades formativas e vocacionais além de monitoria no período vespertino.

*Com informações de Assessoria UFMS