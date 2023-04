Curso de capacitação em importações é oferecido em MS

O Centro Internacional de Negócios (CIN) de Mato Grosso do Sul, através da sua Rede CIN, oferece neste mês a Capacitação EAD com o tema: “Importação: Fundamentos e Prática”. Os encontros vão ocorrer de maneira online nos dias 25 e 26 de abril, das 8h às 11h.

A inscrição é feita pela internet e a capacitação é indicada para empresários de qualquer setor e porte, estudantes, contadores e despachantes que desejam importar ou aperfeiçoar seus conhecimentos nesta operação.

A finalidade da atividade é proporcionar uma visão geral e prática do processo de importação e seus conceitos básicos, com o objetivo de facilitar a compreensão das fases do processo, bem como, sua operacionalização.

A coordenadora do CIN/MS, Sthefany Miyeko, destaca alguns pontos que serão abordados. “É importante que os interessados conheçam mais sobre a legislação e os tratamentos administrativos desta operação. Por exemplo, a importação de máquinas, equipamentos e insumos podem melhorar a competitividade do empresário, seja no aumento de eficiência e produção, ou produtos melhores com uma matéria-prima de alta qualidade”, explicou.

Conteúdo

- Planejamento da Importação - Aspectos Comerciais

- Prospecção de Fornecedores

- Habilitação – Radar Siscomex

- Classificação Fiscal da Mercadoria

- Tratamento Administrativo das Importações

- Custos de Importação

- Modalidades de Pagamento e Financiamento

- Instrução de Embarque

- Despacho Aduaneiro e Documentação

- Importação Simplificada

Serviço - Mais informações pelo telefone (67) 99186-2947 ou pelo e-mail cin@fiems.com.br

*Com informações da Fiems